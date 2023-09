“Italia vincente” | Cerreto FdI | grazie a Governo Meloni e Ministro Lollobrigida agricoltura torna potenza mondiale della qualità

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 23 settembre 2023) Avellino. “Con iled il, l’ad essere una. Il nostro sistema agricolo, come sosteniamo da anni, necessita di un impulso per la modernizzazione delle imprese agricole che devono essere aiutate e messe in condizione di poter competere con i sistemi di mercato globali, ma deve trovare anche una dimensione di sostenibilità ambientale economica e sociale. La poderosa produzione legislativa di questi undici mesi di, raccontano una volontà chiara di coniugare gli aspetti legati ad un’moderna a quella che è invece una necessaria conservazione dei valori tradizionali che hanno consentito ...