It – Capitolo 2 | spiegazione del finale del film horror

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 23 settembre 2023) Con It –2, Andy Muschietti torna a dirigere un adattamento del noto romanzo di Stephen King, con un’atmosfera ancora più cupa del precedente e scene ancora più terrificanti. It:2 è una storia più matura in tutti i sensi: non solo i protagonisti sono diventati adulti, ma anche il loro modo di affrontare Pennywise è più complesso. 27 anni dopo gli eventi del primo, il Club dei Perdenti si riunisce nuovamente a Derry per sconfiggere Pennywise una volta per tutte. Allontanandosi dalla loro città natale, i protagonisti hanno perso la memoria di ciò che è accaduto loro l’estate in cui hanno fatto amicizia e affrontato il temibile clown. Tutti tranne uno. Mike (Isaiah Mustafa) è rimasto a Derry e ha continuato a fare ricerche sull’origine di It in modo da essere preparato quando si ripresenterà. È incaricato di ...