It – Capitolo 2 | recensione del film horror di Andy Muschietti

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 23 settembre 2023) Il: It –2, 2019. Regia:. Cast: Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan. Genere:. Durata: 169 min. Dove lo abbiamo visto: Al cinema. Trama: Ventisette anni dopo il loro primo incontro con il terrificante Pennywise, il Club dei Perdenti è cresciuto ed è andato via da Derry, fino a quando una telefonata devastante non li riporta nella cittadina dell’orrore. In It –2, il personaggio di Bill (James McAvoy), che da adulto è diventato uno scrittore e sceneggiatore di discreto successo, è perseguitato dal pesante fardello di non riuscire a trovare un finale adeguato alle sue storie. Come battuta ricorrente, per tutte le quasi tre ore del, Bill viene ripetutamente ...