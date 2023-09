(Di sabato 23 settembre 2023) Apple ha detto che farà prestissimo un aggiornamento per la Francia, che però ora viene richiesto anche dalle autorità italiane, tedesche e belghe.

L’iPhone 12, il telefono di Apple lanciato nel 2020, non può più essere commercializzato in Francia perché emette troppe radiazioni. L’Agenzia ...

Secondo l'Agenzia che in Francia si occupa dei controlli, iPhone 12 supera di 1,74 W per chilogrammo (W/kg). L'articolo iPhone 12 emette troppe ...

Dopo l'annuncio della sospensione delle vendite dello smartphone, l'azienda cerca una soluzione per gli smartphone già venduti

In Francia è stata sospesa la vendita degli iPhone 12 In Francia è stata sospesa la vendita degli iPhone 12. La decisione è stata comunicata ...

Com'è noto, la Francia ha sospeso le vendite di12 per sforamento dei parametri relativi alle. Apple ha detto che farà prestissimo un aggiornamento per la Francia, che però ora ...La società ha già dovuto affrontare diversi problemi nel Paese, incluso il rischio di ritiro del mercato dell'12 per emissioni disuperiori ai limiti consentiti .

iPhone 12, radiazioni fuori limite: quanto c’è da preoccuparsi Il Sole 24 ORE

Radiazioni iPhone 12, perché non c'è pericolo per la salute Agenda Digitale

Com'è noto, la Francia ha sospeso le vendite di iPhone 12 per sforamento dei parametri relativi alle radiazioni. Apple ha detto che farà prestissimo un aggiornamento per la Francia, che però ora viene ...L'Agenzia francese delle radiofrequenze ha ritirato dal mercato del Paese l’iPhone 12. Il motivo è che tale smartphone emette onde radio che superano il lim ...