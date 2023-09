«Introducing Vitantonio Gasparro» | un afflato benefico che avvolge con grazia l’ascoltatore GleAM Records 2023

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 settembre 2023) Un trio per vibrafono non è mai un urlo di guerra. Se la musica è carezza in un pugno, «» vi invita a porgere anche l’altra guancia. // di Francesco Cataldo Verrina // Il vibrafono è un lieve battito di ciglia, un soffio di vento che s’insinua tra le fronde degli alberi, il vibrafono è pioggia liquida, le cui note tintinnano come gocce che si abbattono sui vetri, per poi scivolare verso il basso in maniera furtiva. Nel vibrafono c’è qualcosa di felpato, felino e «femmineo». Non è facile la posizione del musicista che sceglie il metallofono come strumento d’elezione. Nel rumoroso e «mascolino» mondo del jazz, deve superare ardue prove, diffidenza e difficoltà non dissimili a quella di una donna che decide di scrivere novelle e romanzi. Una vexata qaestio sollevata tanti anni addietro da Virginia ...