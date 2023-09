Inter | la Lautaro dipendenza in numeri e statistiche anche senza gol

Nota tattica , una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Real Sociedad-Inter ...

L’ Inter non può esimersi dalla presenza in campo di Lautaro Martinez , simbolo ed emblema assoluto di questa squadra. Ora punta al ...

L'verso Empoli: Asslani in panchina Dopo l'opaca prova in Champions League, il centrocampista ... Per quanto concerne l'attacco dovrebbero invece partiree Marcus Thuram. I toscani sono ...Contro l'gli analisti lasciano però poco scampo: nonostante il fattore campo a favore, l'...proverà a involarsi nella classifica marcatori e nelle scommesse sui gol è offerto a 1,90, di ...

Inter, Lautaro non è solo gol: la fascia come bandiera, nel 2023 nessuno come lui fcinter1908

L’Inter in Champions League contro la Real Sociedad ha sofferto più di quanto si potesse pensare. Bruno Longhi si concentra su due reparti in particolare ma si rifiuta di mettere in croce Asllani. Di ...La sfida di domani fra Empoli ed Inter perde uno dei suoi protagonisti. Il giocatore nerazzurro non sarà infatti della partita a causa di un infortunio che non gli permetterà di essere a disposizione ...