Inter | in attesa del Sassuolo parla Marelli | «Fallo di Berardi a limite»

(Di sabato 23 settembre 2023)ha rischiato il cartellino rosso in-Juventus per uncommesso ai danni di Bremer. Queste le parole di, ricordando che l’, subito dopo l’Empoli, affronterà proprio i neroverdi.? Luca, a DAZN, hato così deldi Domenicosulla tibia dell’avversario in-Juventus: «È stato unvento molto alquello di. È entrato molto in ritardo rispetto al pallone. Il punto di impatto è veramente molto alto. A mio parere qualche elemento per il cartellino rosso ci sarebbe stato. Anche se la velocità di impatto non era altissima».-News - Ultime notizie e ...

Si completa nelle prossime ore la sosta per le nazionali (finalmente!) e questo vuol dire che per l’ Inter ci sarà una serata di fuoco. Da Calhanoglu ...

L’ondata di sbarchi piega Lampedusa e il sindaco Roberto Mannino, sostenuto dalla Lega, chiede un intervento urgente del governo perché l’isola non ...

C’è grande attesa per l’intervento del premier Meloni all’Onu . Si tratta di una ‘prima’ assoluta per un premier italiano donna al Palazzo di ...

Real Sociedad-Inter , ci siamo quasi! L’ attesa sta per finire, poi inizierà anche il percorso in Champions League per i nerazzurri di Simone Inzaghi. ...

Indi conoscere il futuro di quest'ultimo prodotto del settore giovanile rossonero, c'è ...basta e avanza questo piccolo e brutto 1 - 0 per addormentarsi di nuovo con gli stessi punti dell'... sorprende la scelta di AllegriLa Juventus, almeno per una sera, punta a tornare in testa alla classifica inovviamente dell'impegno di domani dell'sul campo dell'Empoli. Massimiliano ...

Milan-Inter, l’attesa inizia a farsi sentire per il derby che scalda il cuore Il Riformista

Inter in vendita Ecco qual è il nemico invisibile di Zhang Tuttosport

La squadra di Pioli passa dopo 8 minuti con un gol del portoghese, poi gestisce il vantaggio. Un Milan che non ha impressionato ma che ha badato al sodo ...Dopo la vittoria contro la Lazio, la squadra di Allegri torna in campo: match valido per la quinta giornata di Serie A ...