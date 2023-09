Inter | due osservati speciali contro l'Empoli

Ricordate Balogun ? Per lungo tempo l’Inter l’aveva valutato per l’attacco, salvo poi fare altre scelte. Ha comunque lasciato l’Arsenal, è tornato in ...

Ascolta 'Lecce, il capolavoro di Corvino per una squadra da record:top club italiani su ... Classe 2000 e nazionale del Montenegro, Nikola è stato seguito dal vivo dall'con Ausilio in Monza - ...Seconda a - 2 dall'soli ko a Reggio Emilia in 10 sfide di A, 6 vittorie e 2 pareggi. Sabato 23 Settembre ore 20:45 - Lazio vs Monza Satellite: diretta su Sky Sport Bar 1 (canale 215) ...

Inter - Milan (5-1) Serie A 2023 la Repubblica

Inter-Milan, due squadre agli antipodi: l'analisi attraverso le statistiche Sky Sport

Milan e Inter sulle tracce dell'attaccante del club salentino, Krstovic: possibile derby di mercato per il giocatore del Lecce ...Ascolta "Lecce, il capolavoro di Corvino per una squadra da record: due top club italiani su Kristovic ... Classe 2000 e nazionale del Montenegro, Nikola è stato seguito dal vivo dall’Inter con ...