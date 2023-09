“Inizio scuola con almeno 200 mila supplenti Assumere tutti i precari in graduatoria ed eliminare il vincolo triennale” INTERVISTA a D’Aprile Uil Scuola Rua

(Di sabato 23 settembre 2023) Il nuovo anno scolastico è già iniziato ma i temi caldi non si contano. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara da un lato promuove questo avvio. Dall'altro le organizzazioni sindacali puntano il dito sulle vecchie questioni che da anni attanagliano lae analizzano nel dettaglio le novità sopraggiunte. L'articolo .

Viola Ardone ha offerto una visione personale ed emozionante della scuola in un recente articolo pubblicato su La Repubblica in concomitanza con ...

Non solo cattedre vuote. I dirigenti scolastici in questo Inizio di anno scolastico devono fare i conti anche con la carenza di personale ATA, ...

Anche quest'anno all'avvio delle lezioni in provincia di Siracusa manca l'assistenza agli studenti con disabilità. Ad Avola, in particolare, è ...

Il Passaggio alle scuole medie può essere fonte di stress, poiché rappresenta un momento significativo nello sviluppo del bambino che sta per ...

Inizio scuola, Valditara punta sulla continuità didattica per il sostegno. I sindacati d’accordo e rilanciano: “Stabilizzare tutti i precari” Orizzonte Scuola

Allerta caldo a scuola, giusto posticipare l’inizio dell’anno scolastico a fine settembre Quando recuperare quei giorni Partecipa al SONDAGGIO Tecnica della Scuola

In un’intervista a Fanpage.it Antonio Caso (M5s) spiega il pacchetto scuola presentato dal Movimento, per contrastare il caro libri e la ...Dopo la ‘sparata’ del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Diego Petrucci, Confcommercio e Sib ribattono: "Prolungare la stagione oltre l’inizio della scuola Non ci sono le minime coperture eco ...