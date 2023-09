(Di sabato 23 settembre 2023), come sta il colombiano? Lesul giocatore dell’la gara di domani Leriguardanti le condizioni di Juannon rasserenano in casa. Il colombiano è alle prese con una tendinite che potrebbe tenerlo fuori dai convocati di Inzaghi per la trasferta di domani in casa dell’. Stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, ieri il giocatore nerazzurro ha svolto una sessione di allenamento personalizzata ad Appiano, e in caso di mancata convocazione, continuerà ad allenarsi sperando in una maglia nella partita contro il Sassuolo.

Cuadrado è uscito per infortunio nel corso di Colombia-Venezuela. Secondo Sky Sport arrivano buone notizie su “Panita”: nessun infortunio NO ...

, come sta il colombiano Le ultimissime novità sul giocatore dell'Inter verso la gara di domani Le novità riguardanti le condizioni di Juannon rasserenano in casa Inter. ......continuare ad osservarlo perché ci sarà da badare seriamente a quel che sarà di Juan, anch'... Quest'ultimo, attualmente fermo ai box per, potrebbe tuttavia esser scartato come ...

Infortunio Cuadrado: quando torna e quante partite salta Goal.com

Infortunio Cuadrado, le ultimissime novità verso Empoli-Inter Calcio News 24

Infortunio Cuadrado – Chiamata a scendere in campo al Castellani per la sfida contro l’Empoli, l’Inter cerca di prepararsi al meglio recuperando le energie dopo l’impegno in Champions League, anche se ...Escluse lesioni per Calhanoglu. Il turco, però, resta ancora in forte dubbio per la trasferta di Empoli, in programma domenica ...