Incendi Sicilia | notte di fuoco a Cefalù | morti un uomo e una donna che era andata a salvare i suoi cavalli

(Di sabato 23 settembre 2023) Ci sono due vittime degliche stanno devastando la. Si tratta di, Maria David, 42 anni, che erainsieme al padre per liberare identro una stalla in un loro ...

Dopo quelli della fine di luglio un'altra serie di incendi sta mettendo in ginocchio la Sicilia . E la sezione regionale di Coldiretti, dopo ...

Leggi Anche Sicilia in fiamme , da Palermo a Catania a Taormina: case assediate dai roghi , quasi 2mila sfollati - Ritrovati a Cinisi i corpi ...

In Sicilia è ancora allarme incendi. Con le temperature che da due giorni sfiorano ormai i 35°C e il vento di scirocco che continua a soffiare, da ...

Continua a leggere su Tg. La7.it - Si aggrava la situazione degli Incendi in Sicilia . Quasi 700 turisti sono stati evacuati dall' hotel Costa Verde ...

ancora emergenza incendi in Sicilia , colpita soprattutto nel Palermitano e nel Messinese. A Cefalù ieri una donna è morta mentre cercava di salvare i ...

AllertainSituazione di allerta in particolare per la discarica di Bellolampo , ma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha reso noto che "sull'incendio scoppiato nelle vicinanze del ...Il Costa Verde si trova vicino a Mazzaforno dove il 22 settembre alcuni turisti ospiti di resort sono stati evacuati via mare Quasi 700 turisti sono stati evacuati dall'hotel Costa Verde, la più ...

Sicilia, ancora allerta incendi. Ecco cosa sta succedendo Sky Tg24

La Sicilia continua a bruciare, notte di incendi nel Palermitano Tiscali Notizie

Ci sono due vittime degli incendi che stanno devastando la Sicilia . Si tratta di, Maria David, 42 anni, che era andata insieme al padre per ...Gli incendi hanno causato anche un'altra vittima, un 68enne, morto probabilmente per un malore mentre fuggiva dalla sua casa in fiamme al confine fra Trappeto e Balestrate. I vigili del fuoco, i ...