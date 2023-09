Incendi | emergenza nel Palermitano | due morti | Evacuate 750 persone da un albergo a Cefalù

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo i roghi a Bagheria , altri erano stati appiccati nella notte costringendo diversi residenti a uscire per strada e sui tetti. Come a luglio, anche stavolta il fuoco ha minacciato le abitazioni del ...

(Adnkronos) – Sono quasi 400 gli Incendi nella provincia della British Columbia , in Canada , dove è stato dichiarato lo stato di emergenza e ad ...

In Sicilia gli incendi hanno colpito in particolare la zona di Palermo e Trapani. Le fiamme altissime hanno lambito la A29 Palermo-Mazara del Vallo. ...

Il sindaco di Gratteri , in provincia di Palermo, nelle Madonie, ha deciso di chiudere le scuole a causa dell' Emergenza incendi . L'articolo Emergenza ...

In Sicilia è ancora allarme incendi. Con le temperature che da due giorni sfiorano ormai i 35°C e il vento di scirocco che continua a soffiare, da ...

Scuole chiuse nel Comune di Gratteri Le scuole di Gratteri (Palermo), nelle Madonie, sono state chiuse per l'. Lo ha disposto il sindaco Giuseppe Muffoletto, che ha invitato i ...... stanno provocando numerosi. La zona più colpita, quella del palermitano che già due mesi ... L'è scattata anche in Viale Regione siciliana, la circonvallazione della città, con auto in ...

Emergenza incendi: nel Vibonese è un’apocalisse (VIDEO) Zoom24.it

Emergenza incendi, le fiamme minacciano una fabbrica di fuochi d’artificio: chiuse autostrada e statale MessinaToday

Persone sui tetti, auto bruciate, traffico in tilt. Da oltre dodici ore, Vigili del Fuoco e volontari stanno cercando di domare i roghi che si sono sviluppati nel palermitano come già accaduto due mes ...In Sicilia è ancora allarme incendi. Con le temperature che da due giorni sfiorano ormai i 35°C e il vento di scirocco che continua a soffiare, da Palermo a Trapani, da Catania a Messina fino a ...