In questo giorno del 2008 | lo Sheff Utd vince la sentenza contro il West Ham su Carlos Tevez

Leggi su justcalcio

(Di sabato 23 settembre 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Un’udienza arbitrale della Federcalcio si è pronunciata a favore delloield United nella loro richiesta di risarcimento alHam per la questione della proprietà di terzi di, indel. I Blades furono retrocessi dalla Premier League alla fine della stagione 2006-2007, quando ilHam batté il Manchester United 1-0 assicurandosi la sicurezza nella massima serie, conche segnò l’unico gol della partita. Tuttavia, gli Hammers sono stati multati per la cifra record ...