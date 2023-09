“In Onda” in prima serata | tutti i segreti del nuovo appuntamento della domenica nell’intervista doppia con Luca Telese e Marianna Aprile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Partirà24 settembre alle 21,15 la nuova stagione di Incondotto da. Una versione “autunnale” e inche andrà a sostituire l’con Non è l’Arena di Massimo Giletti. Per l’occasione abbiamo realizzato un’intervistanella quale i due conduttori, che si lanceranno nel difficile compito di trainare il pubblicosera, rivelano “” l’uno dell’altra, i momenti più toccanti delle puntate già condotte quest’estate, parlando di ospiti, desiderati e già avuti in studio, e, soprattutto, delprogramma. Parole d’ordine per quest’esperienza in...