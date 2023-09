In altre parole | il programma di Massimo Gramellini in onda su La7 Le anticipazioni del 23 settembre

(Di sabato 23 settembre 2023) Inè ildiinquesta sera, 232023, alle ore 20.35 su La7. Tanti gli ospiti e i temi da affrontare, in un talk culturale e d’attualità. Una chiave di lettura nuova della realtà che non segue necessariamente la narrazione più scontata e immediata dei fatti, ma si impegna a trovare punti di vista ediverse per raccontare la complessità di ciò che ci circ. Ecco ledi oggi.e ospiti In ogni puntata, accanto a, il Professore e cantautore Roberto Vecchioni che, con la sua cifra unica, nella prima puntata analizzerà ledi Elly Schlein e ...

Tiago Pinto ha analizzato la cessione di Nemanja Matic al Rennes: "È una situazione che mi dispiace, non me l'aspettavo. Le...

Roma, 21 set. (Adnkronos) - Massimo Gramellini approda su La7 con 'In altre Parole' , il suo nuovo programma che partirà sabato in prima serata e che ...

Al via su La7 In altre Parole , il nuovo programma di Massimo Gramellini , con attualità e storie del presente, e la partecipazione di Roberto ...

... 'Ieri a piazza Lanza si sono registratedue aggressioni: la prima intorno alle ore 10,00 ... Come recita il motto del Sappe: 'Res non verba', ovvero fatti, non'. 'Siamo alla follia, adesso ...In, una regina può regnare (quella che in inglese si chiama reigning queen , un'altra dicitura che le regine eliminano dal loro titolo: "regina regnante Elisabetta II" suona male) oppure ...

In Altre Parole, Vecchioni: "La parola deve farti ridere e piangere, non può lasciarti indifferente" La7

Intervistato ai canali ufficiali della serie A, Romelu Lukaku è tornato a parlare del suo arrivo in giallorosso. Lukaku: "Ho fiducia in questa squadra" Queste le parole riprese da TMW: "Ho fiducia in ...Il tecnico Roberto Breda, attualmente svincolato dopo la fine della sua esperienza sulla panchina dell’Ascoli, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del campionato cadetto in ...