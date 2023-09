Impact 21 09 2023

(Di sabato 23 settembre 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questo nuovo episodio di, la seconda serata di1000. Settimana scorsa Chris Sabin è riuscito a vincere l’X-Division Champion e proprio per tale titolo ci sarà un Ultimate X. Scopriremo inoltre il contenuto delle valigette dei vincitori del Feast or Fired match. Addentriamoci nella puntata. Alan Angels sconfigge Ace Austin, Mike Bailey, Rich Swann, Zachary Wentz e Samurai del Sol nell’Ultimate X (3 / 5) Dopo la vittoria nel backstage Alan Angels dice che sfrutterà l’occasione proprio settimana prossima. Jake Something sconfigge Dirty Dango (2 / 5) Eric Young sconfigge Kenny King via DQ N.C Eric Young viene attaccato da Sheldon Jean e scatta la squalifica. Scott D’Amore reagisce tirando fuori a sua mazza da hockey. MA arriva Shark Boy che in qualità di Direttore ...

In, appropriately equipped operators weigh and sort blue crabs in a highly organized supply ... When properly managed, they have a reduced environmental. 'The crab pots are the most ...Simona Sinesi è docente universitaria in marketing e sociale fondatrice di Never Give Up, onlus che si occupa di disturbi alimentari

IMPACT: Svelati due match per Bound For Glory 2023 World Wrestling

Before the IMPACT Risultati 21-09-2023 The Shield Of Wrestling

Pochi giorni e arriverà la versione 4.1 di Genshin Impact, con il definitivo inserimento della nuova parte di Fontaine e dei nuovi personaggi che si susseguiranno nei due banner della nuova patch. Il ...Il due volte IMPACT World Champion eguaglierà il numero di main event lottati nello show più importante dell'anno dell'Olympic Gold Medalist.