“Il Vento conosce il mio nome” | la recensione dell’ultimo romanzo di Isabel Allende

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) “Ilil mio”, la nostradell’ultima fatica della scrittrice cilena. Uscito il 12 Settembre, racconta in 320 pagine il dramma dell’emigrazione forzata e la sofferenza dei più piccoli che sono le indiscusse vittime di un mondo crudele che li vuole deumanizzati fin dai primi anni di vita. La scrittrice latino americana di maggior successo al mondo, ci restituisce unche di romanzato ha ben poco. In un periodo in cui il dramma dell’immigrazione è un argomento da prima pagina, leggere il suo libro potrebbe essere molto utile. Samuel, Anita e il dramma dei minori non accompagnati 1938, Samuel Adler è un bambino ebreo di sei anni il cui padre scompare durante la Notte dei cristalli, quando la sua famiglia perde tutto. ...