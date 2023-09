Il soffio che guarisce | la guida pratica di Lucia Giovannini

Leggi su lopinionista

(Di sabato 23 settembre 2023) Unaper imparare a usare consapevolmente il respiro come un “agente naturale” per rieducare il cervello e liberarsi dalla prigionia emotiva MILANO – Respirare è la prima cosa che facciamo quando nasciamo ed è l’attività che ci accompagna in ogni momento della nostra vita. L’unica funzione biologica senza la quale non possiamo sopravvivere per più di pochi minuti. Quello che non sappiamo, però, è che lo facciamo male: respiriamo scarsamente, con il 50% della capacità polmonare, e questa modalità ristretta influenza la nostra salute, sia fisica che mentale. Respiriamo naturalmente ma non consapevolmente, cadendo in balìa di stati di ansia, stress, tensione perenne, senza capire come uscire da questo circolo vizioso fatto di continue accelerazioni, apnee e rincorse senza sosta. Ma imparare a respirare consapevolmente è possibile: con metodo ...