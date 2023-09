Il ruolo del capo? Non più un controllore ma lo stimolo per i suoi collaboratori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) E’ il paradosso spesso riscontrato nelle piccole imprese: la gestione delle persone viene fatta con gli stessi criteri con cui si gestiscono le macchine che funzionano premendo un tasto finché non scoppiano. Le persone hanno un cervello (razionalità), un cuore (passioni) e una pancia (istinti) e per ottenere il massimo delle loro performance occorre gestire soprattutto questi organi piuttosto che braccia e gambe. Un concetto semplice dal punto di vista teorico ma difficile da far metabolizzare nella pratica ai piccoli imprenditori. Eppure la figura del(imprenditore o manager) sta cambiando rapidamente nella società della conoscenza. Deve essere sempre più al servizio che al comando della risorsa. Una chiave di lettura per interpretare in modo nuovo la figura delè oggi il management by education e cioè la capacità di gestire lasciando la ...