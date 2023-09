(Di sabato 23 settembre 2023) Tra Roma e Yerevan “c’è una solida amicizia” ma ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...i presepi di San Gregorio, la celebre strada dei pastori, dove si ricorda una visita della signora Clio e dove Genny Di Virgilio stava lavorando a una nuova statuina. Quella delche ...Rivolgendosi trionfante alla nazione, ilazero Ilham Aliyev ha annunciato mercoledì 20 settembre che le autorità separatiste pro - ... Il governoha deciso di non intervenire a sostegno ...

Il presidente armeno al Foglio: basta dare armi all’Azerbaigian Il Foglio

La Russia abbandona l'Armenia, l'Azerbaijan ne approfitta OasisCenter

Vahagn Khachaturyan è preoccupato per la cooperazione militare tra Italia e il governo azero, nel mezzo del conflitto in Nagorno-Karabakh. "Meloni Spero venga presto da noi" ...Al summit hanno preso parte i tre funzionari del governo dell’Azerbaigian Ramin Mammadov, responsabile delle relazioni con i cittadini armeni del Nagorno- Karabakh (Artsakh in lingua armena), Bashir ...