Papa Francesco incontra Sylvester Stallone | VIDEO Papa Francesco ha ricevuto in udienza in Vaticano l’attore e regista statunitense Sylvester ...

Sylvester Stallone è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco . Dell'udienza Papa le al celebre interprete di successi planetari come Rocky e Rambo ...

Venerdì 8 settembre Sylvester Stallone si è recato in Vaticano con la famiglia la completo per incontrare Papa Francesco . Sylvester Stallone ha ...

Questa mattina, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza Ivan Soltanovsky, ambasciatore della Federazione russa presso la Santa Sede , in occasione ...

Secondo giorno della visita di Papa Francesco a Marsiglia : il Pontefice ha partecipato a un incontro privato con persone in situazione di precarietà ...

Sul tema dei migranti Papa Francesco, in visita a Marsiglia, in Francia, lancia un appello affinché il Mediterraneo smetta di essere "un mare ...

Francesco, dopo aver tenuto il suo discorso nel corso dei lavori finali delle "Rencontres Mediterranéennes", ha incontrato privatamente il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. ...Francesco è arrivato nella metropoli francese ieri pomeriggio e stasera rientrerà a Roma. Prima arrivare al Palais du Pharo, dove si svolge l'evento,un gruppo di persone disagiate ...

Il Papa incontra in privato il presidente Macron a Marsiglia - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Il Papa incontra Macron: "Non c'è nessuna invasione di migranti" Today.it

Abbiamo bisogno di fraternità come del pane» aggiunge leggendo il lungo discorso che conclude l'incontro Mediterraneo tra tutti gli episcopati nazionali. Se ieri Papa Francesco aveva messo in chiaro ...(LaPresse) Papa Francesco ha incontrato a Marsiglia alcuni rappresentanti di Sos Méditerranée, network di organizzazioni non governative attive ...