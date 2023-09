Il Papa a Marsiglia davanti a Macron | «Non c' è invasione | la soluzione non è respingere»

Secondo e ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Francesco a Marsiglia . oggi la giornata comincerà con l' incontro con alcune persone in ...

Secondo giorno della visita di Papa Francesco a Marsiglia : il Pontefice ha partecipato a un incontro privato con persone in situazione di precarietà ...

Francesco torna a chiedere "giustizia" per chi rischia la vita in mare: "No a propaganda, fenomeno va governato con responsabilità europea. ...

Il Papa , al Palais du Pharo a Marsiglia per chiudere gli Incontri del Mediterraneo , parla dei “vari porti mediterranei che si sono chiusi” mentre il ...

Papa Francesco : “Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza” “Non c’è nessuna invasione di migranti o emergenza, no ai respingimenti”: da ...

Francesco non ha risparmiato fendenti durissimi alle politiche belligeranti e migratorie, in particolare europee, nel discorso pronunciato aalla sessione conclusiva dei Rencontres ...Francesco incontra le ong adurante le due giornate di Incontri Mediterranei (22 - 23 settembre 2023) Accoglienza e non porti chiusi. È l'indifferenza che insanguina il Mediterraneo, ...

Papa a Marsiglia incontra Macron: "Non c'è invasione migranti, propagande allarmiste" Sky Tg24

Il Papa al clero di Marsiglia: siate un porto sicuro per i feriti della vita Vatican News - Italiano

Papa Francesco torna a mettere in guardia l'Europa da una cultura ... stavolta Bergoglio lo ha fatto mentre parlava di migrazioni al palazzo del Pharo, a Marsiglia, davanti al presidente Macron e ad ...DAL NOSTRO INVIATO MARSIGLIA - Giornata di sole e vento ... Non è una novità di questi tempi, «e non è questo Papa venuto dall’altra parte del mondo il primo ad avvertirla con urgenza e preoccupazione ...