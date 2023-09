Il monologo di Crozza sui salari bassi | “Ecco perché gli imprenditori non trovano lavoro e i giovani vanno all’estero”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizioillustra la situazione della mancanza di medici e figure professionali nelle quali l’Italia prima investe per la loro formazione e poi lascia scappare: “Per formare quei 500 medici, chein Arabia Saudita, lo Stato ha speso 150mila euro ognuno. Pur di non alzare il loro stipendio in Italia preferiamo regalare 75 milioni agli sceicchi. È come addestrare un cane da tartufo e poi regalare sia il cane che il tartufo.” – per i sindacati la colpa del buco del personale è dei– “Lo stipendio base di un tranviere a Milano è di 1.100-1.200 euro netti al mese. Che tradotto in milanese sono due spritz, patatine escluse”. “Live streaming ed ...