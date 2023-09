Il mistero dell’acqua lunare | nuove scoperte ridimensionano le attese degli scienziati

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 23 settembre 2023) (Adnkronos) – La prospettiva umana sulla sfruttabilità delle riserve d’acqua sulla Luna potrebbe dover subire un drastico cambiamento. Recenti analisi sui crateri lunari rivelano una sorpresa: la maggior parte di essi è troppo giovane per poter ospitare antiche riserve di ghiaccio d’acqua. Questa sconvolgente rivelazione proviene direttamente dai lavori del fisico Norbert Schörghofer dell’Institute for Planetary Science e l’astrofisica Raluca Rufu del Southwest Research Institute, entrambi negli Stati Uniti. Secondo Schörghofer, “Questi risultati scompaginano le previsioni su dove cercare ghiaccio d’acqua sulla Luna e cambiano drasticamente le stime su quanta acqua ghiacciata ci aspettiamo di trovare.” Glisapevano già della presenza d’acqua sulla Luna. La vera domanda è sempre stata: quanto abbondante è, e dove si trova? Per anni, gli occhi ...