Il finto suicida Adamo Guerra rischia grosso | gli obblighi violati

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Una storia surreale con delle ripercussioni concrete.è senza dubbio l'uomo più chiacchierato degli ultimi giorni. Per chi non avesse seguito la vicenda, si tratta del cittadino di Imola che, dopo aver simulato il suicidio dieci anni fa e aver fatto credere ai suoi familiari di essere morto, con tanto di lettera strappalacrime, è stato ritrovato a Patrasso, in Grecia. La storia è stata seguita da Chi l'ha visto, il programma condotto da Federica Sciarelli che si occupa di investigare sulle persone scomparse. Cosaora? Il procuratore di Ravenna Daniele Barberini ha dichiarato che non c'è alcun fascicolo d'indagine aperto a suo nome. Il reato di procurato allarme, che si potrebbe configurare nei confronti di chi finge il suicidio, va in prescrizione dopo quattro anni. Per ...