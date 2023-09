Il diluvio fa iniziare Milan-Verona con mezz' ora di ritardo

... dopo la bandiera rossa esposta a pochi giri dalla conclusione per un secondosu Zandvoort, ... Volevola gara con una mescola offset, ma poi si è scoperto che ero l'unico in campo con ...Arriva la data fatidica e, nonostante una specie diuniversale, che solo nell'isola più ... E qui si apre un discorso ampio che, volendo, si puòad approfondire leggendo Marc Augé. Per ...

Milan-Verona a rischio rinvio No, si gioca: fischio d'inizio slittato ... Goal Italia

Milan-Verona inizia con mezzora di ritardo, ecco perché ilGiornale.it

Milan-Hellas Verona a rischio rinvio Le due squadre si sono riscaldate sotto il diluvio, ma la palla non sembrava scorrere in maniera ottimale e il rischio rinvio ha iniziato ad aleggiare sul match, ...Clamoroso maltempo a Genova in queste ore in vista di Genoa-Napoli di stasera. Un vero e proprio diluvio in atto come si evince dalle immagini del nostro inviato Marco Lombardi. Dettaglio che rischia ...