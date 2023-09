Il Colosseo cambia sistema contro i bagarini | le novità

(Di sabato 23 settembre 2023) Biglietti nominali per tutte le tipologie di ingresso e vendita dei ticket sul posto, davanti al, tramite totem elettronici e operatori in divisa dotati di tablet, ben distinguibili dai «» che adescano clienti tra i turisti. Sono alcune delle innovazioni che il Parco archeologico delha intenzione di introdurre per arginare la vendita abusiva dei biglietti e le pratiche scorrette ai danni dei visitatori. Una questione su cui di recente l'Antitrust ha avviato un'istruttoria. Il tema è stato affrontato ieri durante la commissione capitolina Turismo convocata dal presidente Mariano Angelucci, che ha auspicato l'avvio di un tavolo di confronto istituzionale segnalando anche la riduzione del «tasso di vendita giornaliero rispetto ai 30mila biglietti venduti prima del Covid». Alla seduta hanno partecipato numerosi ...

... con ildisegnato sulla torta. Tuttavia, per capire meglio l'incredibile cursus honorum ... 'Vicar of Bray', paragonandolo a un novello don Abbondio cheparere ogni volta pur di ottenere ...Roma, esterno giorno. È fine settembre ma fa ancora caldo, qualche nuvola dà refrigerio agli sciami di turisti che gironzolano tra i Fori imperiali e il. In un hotel a due passi dalle vestigia dell'antica capitale dell'impero, arriva un'auto blu. Scende quello che è stato il leader della corrente di sinistra di uno dei principali partiti ...

Roma, il Colosseo è pieno di topi: al via operazione di ... Il Riformista

Colosseo: la direttrice del Parco archeologico diserta commissione su bagarinaggio. Onorato: “È inac... Radio Colonna

Bufera sulla sovrintendente che ha disertato la commissione turismo per studiare il fenomeno del bagarinaggio al Colosseo. Ira dell'assessore Onorato ...In alcune aree del Colosseo già c’è il biglietto nominale e il problema c’è comunque. Va definito come verrebbe garantito il diritto del consumatore alla cancellazione o in che modo sarà svolto il ...