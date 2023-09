Il 23 settembre 1835 è morto Vincenzo Bellini | uno dei più celebri operisti dell’Ottocento

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Il 23si celebra l’anniversario della morte di, il compositore del cosiddetto bel canto italiano all’inizio del XIX secolo. Egli è stato autore di dieci opere liriche in totale, tra cui La sonnambula, Norma e I puritani. La vita diphoto credits wikipediaha dimostrato l’interesse per la musica fin dall’infanzia. Questo è stato uno dei motivi per cui nel 1817 ha intensificato la sua produzione per poter accedere al Real Collegio di Musica di San Sebastiano. Nel 1819 ottiene una borsa di studio per farne parte.Nel 1825presenta presso il teatro del Conservatorio la sua prima opera intitolata Adelson e Salvini.L’anno seguente il ...