ICW | Info & Atleti annunciati per “Il Girone dei Guerrieri 2023”

(Di sabato 23 settembre 2023) L’ICW torna in Toscana questa Domenica. La federazione sarà infatti in scena Domenica 24 Settembre in Piazza Dante a Campi Bisenzio (FI) per “ProSport – La Festa Dello Sport di Campi Bisenzio”, con un doppio Show alle 16.30 e 18.30. Ecco gliper l’evento: Dave Atlas (Campione Interregionale ICW) Zoom (Campione Pesi Leggeri ICW) Smiley Vegas (Campione ICW Fight Forever) Luca Bjorn Mr. Excellent Sirio El Ghepardero Especial Lo Show, come tutta la manifestazione, è a Ingresso Gratuito.

Audi RS e-tron GT Ice Race Edition: massime prestazioni a zero ... Inforicambi

Al via la seconda edizione del progetto e-commerce ICE – Wine.com Confindustria Ancona

One thing you won't find in Sabato De Sarno's Gucci: a colorful floral print.It's hard not to take in the designer's debut for the Italian fashion house without comparing it to his predecessor's ...