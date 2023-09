I vip italiani sposi a Napoli Si sono conosciuti sul set di una delle serie tv più seguite e ora il Sì

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Un altro matrimonio vip in questo settembre 2023. Questa volta è stato celebrato a, nella Chiesa di Santa Maria del Faro a Marechiaro. Lì i due attori, bellissimi ed elegantissimi entrambi, sigiurati amore eterno. Tutti e due nati nel 1989, sisul set di Gomorra e hanno vissuto la loro storia d’amore sempre in modo sempre molto riservato. Nel particolare, lui interpretava Mario Cantapane, che ha una relazione segreta proprio con Marinella, il personaggio della neo moglie. Ma il pubblico li conosce per molti altri ruoli nelletv più famose. Lui, per esempio, preso parte a diverse produzioni recenti. Ricordiamo L’isola di Pietro, Mina Settembre, Guida astrologica per cuori infranti e La voce che hai dentro. Lei, invece, era nel cast di Bang Bang Baby, Crimes of the ...