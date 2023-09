Le Spighe Verdi 2023 per i Comuni rurali sono state annunciate questa mattina in conferenza telematica con i sindaci vincitori. sono 72 località ...

... in segno di lutto per la morte del Presidente emerito Giorgio Napolitano, ha immediatamente disposto le bandiere a mezz'asta chestate esposte a Palazzo San Giacomo e al Palazzo di Via, ...Inoltre,previsti interventi volti a migliorare la digitalizzazione di AQP tramite l'... Il finanziamento ad AQP rappresenta uno dei primi Prestiti(Green Loans in inglese) della BEI nel ...

I Verdi sono meno verdi in Germania: la guerra e le spese militari vengono prima Il Foglio

Giuseppe Verdi, le sue prime partiture e la nazione del Risorgimento Il Manifesto

Terminati gli interventi di messa in sicurezza delle aree verdi dopo il nubifragio e la tromba d'aria di luglio, l'amministrazione di Cologno Monzese approva la terza variazione di bilancio per la man ...Con una novità introdotta nella Klimagesetz, la legge sul clima, la protezione dell’ambiente si fa un po’ meno rigida. Il vicecapogruppo della Cdu accusa l’esecutivo semaforo di mettere in discussione ...