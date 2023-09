I neopapà impiegano due anni per ritrovare la felicità Parola della scienza

Leggi su dilei

(Di sabato 23 settembre 2023) L’arrivo di un figlio è uno dei momenti più attesi nella vita di una coppia, un evento che porta con sé grandi speranze e sogni. È l’inizio di una nuova fase, ricca di emozioni indescrivibili e momenti di pura gioia. Tuttavia, nonostante le aspettative e le immagini idilliache che spesso accompagnano l’ideagenitorialità, la realtà può essere molto diversa e più complessa. Accogliere un nuovo membro nella famiglia è un’esperienza meravigliosa, ma può anche mettere a dura prova la forza di un legame. Diventare mamma e papà per la prima volta può essere un viaggio impegnativo, tanto che potrebbero essere necessari fino a dueperun nuovo equilibrio e unastabili. Questo è ciò che emerge da uno studio tedesco pubblicato sulla rivista scientifica PLOS One, che ha esaminato in dettaglio il ...