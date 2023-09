I migliori album di Bruce Springsteen | Born To Run | Born In The USA e tanti altri

Leggi su optimagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) In ognidic’è un pezzo della storia dell’uomo. Cantautore verace e profondo, è un punto di riferimento nel rock d’autore per il suo timbro inimitabile – fonte di ispirazione per Eddie Vedder dei Pearl Jam – ma soprattutto per le sue canzoni piene di poesia, denuncia sociale, romanticismo e verità. Ecco quali sono i suoi dischi più famosi. Greetings From Asbury Park, N.J. (1973) Il primodiè un’opera di grande impatto, che rivela al mondo la sua voce e la sua visione della musica rock. Le canzoni sono brevi, concise e dirette, e parlano di vita quotidiana, sogni e speranze. Tra i brani più famosi, Blinded By The Light, Growin’ Up e It’s Hard To Be A Saint In the City. ...