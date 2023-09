I Mercenari 4 | svelato il punteggio su Rotten Tomatoes | è il più basso del franchise

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 settembre 2023) Il nuovo capitolo dell'adrenalinica saga action con Sylvester Stallone è arrivato nelle sale, ma non sembra aver riscontrato l'apprezzamento di critica e pubblico. La saga di The Expendables, giunta in Italia con il titolo I, è arrivata al quarto capitolo. Una nuova generazione di star si è unita alle icone action Sylvester Stallone, Dolph Lundgren e Jason Statham, ma il film non sembrerebbe essere stato particolarmente apprezzato. Al momento, infatti, I4 ha undel 17% su, il piùdell'interoa oggi. Nel nuovo capitolo non è presente Arnold Schwarzenegger: "Ho parlato con Stallone e gli ho detto che ho chiuso. Ormai quello che dovevo fare l'ho fatto. E lui è stato molto comprensivo, non ha …