I Diritti Umani e l’assurda candidatura di Cuba

(Di sabato 23 settembre 2023) La dittatura che reprime ogni libertà e «vanta» oltre mille prigionieri politici (persino bambini sotto i 16 anni) potrebbe entrare nell’organismo Onu che combatte proprio le violazioni della libertà. Una evidente contraddizione. Segnatevi la data: 10 ottobre 2023. Perché quel giorno a New York, al Palazzo di Vetro, la più antica dittatura delle Americhe potrebbe entrare nel Consiglio per idelle Nazioni Unite.si è infatti candidata per il biennio 2024-2026, nonostante le «credenziali» elencate da Hillel Neuer, a capo della ong Onu Watch: «È il più grande carcere di prigionieri politici delle Americhe, è un regime totalitario e vieta la libertà di parola». Al 31 agosto, l’elenco dei prigionieri politici sull’isola, aggiornato dall’ong Prisoners Defenders, è di 1.045 persone. Tutti i nomi sono contenuti in un ...