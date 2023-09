I “consigli” di Crozza nei panni di Giambruno alle giornaliste | «Per non farvi palpeggiare in tv | perché non fate la radio?» – Il video

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella prima puntata della nuova stagione di Fratelli diin onda il venerdì sul Nove, Maurizioneidi Andrea– giornalista di Mediaset e compagno della premier Giorgia Meloni – ha suggeritocolleghealcuni modi (bizzarri) per non essere palpeggiate in televisione. «Care colleghe donne, per nonin televisione:nonla?», è ilo di, riferendosi alla recente aggressione sessuale nei confronti della giornalista di En boca de todos, sul canale spagnolo Cuatro, di proprietà di Mediaset, da parte di un 25enne di nazionalità romena. Il giornalista di ...

Maurizio Crozza continua, come è stato notato, nella sua politica dell'assenza, nel senso che l'intera sua immagine è quella proiettata sugli schermi il venerdì sera, e nei promo-web che anticipano i ...