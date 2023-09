I consigli di Crozza-Giambruno alle giornaliste | “Per non farvi palpeggiare in televisione | perché non fate la radio?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Nella prima puntata della nuova edizione di Fratelli di– in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – Maurizioveste i panni di Andreache – con l’appoggio di Pietro Senaldi – continua a dardonne su come evitare di trovare lupi e palpeggiatori per strada: “Care colleghe donne, per noninnonla?”. “Live streaming ed episodi completi su discovery+” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.