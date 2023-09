I 14 film più belli dai festival d' estate

I Mercenari 4, la recensione del film più debole della saga . Nonostante un budget di 100 milioni, la pellicola è un imbarazzo per tutti The post I ...

I Mercenari 4, la recensione del film più debole della saga . Nonostante un budget di 100 milioni, la pellicola è un imbarazzo per tutti The post I ...

Ecco quanto è costata la realizzazione di The Marvels , nuovo film dell'MCU in uscita a novembre. Spoiler: è stato il più costoso dopo i film sugli ...

Il regista di Your Lucky Day, uno degli ultimi film girati dall'attore, ha ricordato come ha scelto Angus Cloud e la sua esperienza sul set. Uno ...

...ci vive e men che mai dalla lista dei desideri di chi nella nostra città arriva per una vacanza... Esterina proprio come Sofia Loren nel miticoche la vede friggere la pizza tra i vicoli. Il ...... delle istituzioni, all'organizzazione del Picentia ShortFestival - si legge in una nota ... Ma dobbiamo fare diperché queste tragedie non debbanoaccadere'.

The Nun 2 è adesso il film più visto al mondo nei cinema. Perché ci ... L'HuffPost