Hyundai Coupe - Grinta accessibile - FOTO GALLERY

(Di sabato 23 settembre 2023) Un modello di nicchia, ma di grande importanza per il marchio: grazie alle sue forme, moderne e sinuose, la(battezzata così, senza l'accento) mostra negli anni 90 la grande vitalità della Casa coreana, in grado di vendere prodotti accattivanti a prezzi concorrenziali. Ecco perché, sebbene a Seul amino identificare come modello di svolta la Pony Coupé del 1975, mai entrata in produzione, per molti è lei l'icona moderna della: una berlinetta dai costi contenuti che nel 1996 mise in crisi chi, all'epoca, stava meditando di acquistare una vettura europea o giapponese. E infatti, la coreana ha saputo ritagliarsi un ampio spazio tra le coupé di quegli anni, nonostante la ricca concorrenza e un restyling, quello del 1999, che divise gli appassionati. Ne parliamo con maggiori dettagli nella nostra galleria d'immagini, ...