Siamo esattamente ad un mese dal via ufficiale della ICE Hockey League 2023-2024 . Il campionato di Hockey transnazionale vedrà al via anche in ...

La seconda giornata della stagione regolare dell’ICE League 2023-2024 porta in dote una sconfitta al Bolzano , che era impegnato in serata in un ...

Serata ricchissima di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2023-2024 . Ben 7 le squadre italiane in campo con due derby in programma. ...

Inoltre, motivo di vanto sarà quello di vestire anche gli atleti di para icee wheelchair ... Una decisione, quella di supportare tutto il gruppo della Federazione Italiana Sport del, ...Alla Rogers Arena di Vancouver, che nel 2010 è stata sede olimpica dell'suolimpico, il Team World è pronto a difendere il suo primo titolo - conquistato un anno fa contro l'ultima ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2023: Valpusteria vince il primo derby della stagione, ancora sconfitta per Bolzano OA Sport

Hockey ghiaccio, Alps League 2023-2024: vincono Renon, Cortina, Unterland Cavaliers e Vipiteno OA Sport

Gli atleti della Federazione vestiranno Fila con una fornitura completa di materiali, dall’abbigliamento da gara a quello di allenamento.Serata ricchissima di match per quanto riguarda la Alps Hockey League 2023-2024. Ben 7 le squadre italiane in campo con due derby in programma. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio come sono and ...