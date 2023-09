Highlights e gol Barcellona-Celta Vigo 3-2 | Liga 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilconquista la quinta vittoria in campionato, rimontando in 8 minuti da 0-2 a 3-2 il. Sblocca il match Larsen, e raddoppia Douvikas, la ribalta con una doppietta Lewandowski e il gol di Joao Cancelo. Di seguito glidel match. SportFace.

Gli Highlights e i gol di Borussia Dortmund-Wolfsburg , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa ...

Gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Bochum , match valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023 / 2024 , in cui i padroni di casa guidati da ...

Gli highlights della vittoria per 2 - 0 del Manchester City contro il Nottingham Forest : gol di Foden e Haaland. Rodri espulso per aver messo le mani ...

... Chiesa firma il nuovo pari e Pinamonti il- vittoria dei padroni di casa. La follia di Gatti certifica il primo ko per i piemontesi. Di seguito ecco le pagelle della sfida. GLI...Il video con glie idi Sassuolo - Juventus 4 - 2, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024. Al Mapei Stadium primo tempo scoppiettante: Laurienté la sblocca su papera di Szczesny, ...

Milan-Verona 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

VIDEO Palermo-Cosenza 0-1, gol e highlights: magia di Canotto. Corini ko nel finale Mediagol.it

Sassuolo – Juventus highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la quinta giornata di Serie A. I neroverdi si sono imposti con il risultato di 3-2 al termine di una partita rocambolesc ...Dopo la disfatta nel derby contro l'Inter e il pareggio in Champions League in casa contro il Newcastle dell'ex Sandro Tonali, il Milan affronta il Verona con l'assoluto bisogno di tre punti per ...