E se vi dicessimo che c'è un altro Erlingin giro per il mondo Non lo stesso che sta frantumando record su record a Manchester, ma ... si tratta del cugino delJonatan Braut Brunes. I ...Si parte della coppia di gioielli costituita da Erlinge Kevin De Bruyne, entrambi appaiati ... trovando poi la concretizzazione nelaccasatosi al City la scorsa estate e capace di ...

Haaland, il norvegese ha un cugino con lo stesso vizio del gol ItaSportPress

Haaland, tifoso invade ed esulta col norvegese in Sheffield United-Manchester City. VIDEO Sky Sport

E se vi dicessimo che c'è un altro Erling Haaland in giro per il mondo ... Partendo dall'aspetto, un pò più basso ma sempre biondo, si tratta del cugino del norvegese Jonatan Braut Brunes. I due hanno ...Campione di precocità, attualmente al Club Brugge dove è approdato due stagioni fa, ha segnato dopo 11 minuti dal suo ingresso in campo al debutto in nazionale ed ha cominciato l'anno sotto il segno d ...