Guerra in Ucraina | Kiev colpisce la flotta russa a Sebastopoli | almeno nove morti

(Di sabato 23 settembre 2023)9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite in seguito all’attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale delladel Mar Nero a, nella Crimea occupata : lo ha detto il capo dell’intelligence militare, Kyrylo Budanov, a Voice of America. Tra i feriti, ha sottolineato, ci sono anche generali russi. «Tra i feriti c'è il comandante del gruppo,...

Intervista alla scrittrice ucraina ospite del Festival dell’Internazionale a Ferrara: “Il tempo non è dalla nostra parte. L’obiettivo russo è ...

il dono dellambasciatore Andrii Yurash 22 settembre 2023 14:46 Fotogallery - Guerra in Ucraina , al Papa in regalo un orso di peluche 'ferito' in ...

commenta Fotogallery - Guerra in Ucraina , al Papa in regalo un orso di peluche 'ferito' in memoria dei bimbi morti - - > leggi dopo - - > ...

New York, Assemblea generale dell’Onu. Durante il tanto atteso Consiglio di Sicurezza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky illustra i dettagli ...

La marina militare ucraina è basata quasi esclusivamente su unità sottili e per questo deve utilizzare tattiche particolari. Come opera quello che è ...

A Marsiglia arrivano i venti di. Compresi quelli del conflitto in. Perch il Mediterraneo va pensato nell'accezione lapiriana, dall'Atlantico agli Urali. Occorre alimentare le fiammelle ......un anno e mezzo dall'invasione russa dell'si può constatare come questo conflitto nel cuore dell'Europa, e fra due Paesi di cultura e tradizione cristiana, si stia stabilizzando in una...

Il presidente Usa Joe Biden avrebbe promesso al suo omologo ucraino che gli Stati Uniti forniranno un piccolo numero di missili a lungo raggio per aiutare la guerra con la Russia: a riportarlo per ...