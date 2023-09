(Di sabato 23 settembre 2023) L'allenatore non tollera questo tipo di comportamento: "Non puoi lasciare la squadra in dieci, devi imparare a controllarti"

Deve imparare a controllare e gestire le sue emozioni" ha dichiaratonel post partita. Sono guai per il centrocampista, che rischia di mancare la grande sfida contro l'Arsenal. Di sicuro ...per il recupero .acido con un giornalista . City raggiunto dall'Arsenal all'ultimo secondo dopo maxirecupero. In vantaggio grazie a un gol di Cole Palmer al 77' il City ...

Guardiola furioso con Rodri: “Mi ha fatto inc***are, non può fare così…” ItaSportPress

Chiesa-Vlahovic colpiscono ancora. Lotito furioso col Var. Juventus ... Kulturjam.it

L'allenatore non tollera questo tipo di comportamento: "Non puoi lasciare la squadra in dieci, devi imparare a controllarti" ...Nonostante il pareggio ottenuto in extremis nella trasferta contro il Genoa, ciò che non è andato giù alla maggior parte dei tifosi del Napoli è stato il modo dei calciatori in campo di interpretare l ...