“Gravissima anomalia” Sul boom di clandestini aveva ragione Salvini

(Di sabato 23 settembre 2023) Il 14 settembre scorso Matteoha denunciato senza tanti giri di parole i finanziamenti stranieri alle Ong che portano i migranti in Italia. In particolare ha puntato il dito contro la Germania. La sinistra ha reagito come al solito: sostenendo che il vicepremier stava dicendo falsità. La giornata di ieri, con il ministero degli Esteri tedesco che ha annunciato l'arrivo di soldi alle Ong che fanno salvataggi in mare, ha contribuito a ristabilire la verità. Eppure, la raffica di attacchi apoteva far credere che avesserole opposizioni. Per il presidente di + Europa, Federico Pizzarotti,stava «sparando nel mucchio senza avere le prove». Secondo la deputata di Azione, Daniela Ruffino, il governo in questo modo cercava solo colpevoli per mascherare i propri errori. Per il dem Emanuele Fiano ...