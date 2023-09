Grande Fratello | Giselda vive un momento di sconforto | i preziosi consigli di Rosy

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 settembre 2023)Chin e iper l’amica: “Quando hai bisogno, vieni da me”la nota chefe l’operaiasono riuscite in breve tempo ad instaurare un ottimo legame d’amicizia. Le due donne nella Casa quotidianamente si confrontano e si confidano. L’ottava edizione è appena iniziata e intanto i concorrenti stanno iniziando ad entrare nell’ottica del gioco e a giocare. Leggi anche –> Domenica In, le anticipazioni del 24 settembre: grandi ospiti per Mara Venier Idella chef per l’operaia “Stai meglio questa mattina?” chiedeappena vede arrivare in cucina, l’operaia ...