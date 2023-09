Grande Fratello e bullismo | Beatrice Luzzi parla di branco e Anita tuona

Leggi su optimagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Toni accesi aldovesi sente sola contro tutti. L’attrice lo ha manifestato in diretta ad Alfonso Signorini con cui, durante la puntata in prima serata su Canale 5, ha utilizzato termini che riconducono a vicende di. “Volevo rassicurare i miei figli che mi avranno vista con ilcontro, penso che abbiano sofferto” ha detto la concorrente vip. Il conduttore ha però tentato di smorzare i toni etichettando la parola “” come “sensibile” ed eccessivamente “pesante” per il contesto del reality show. Al termine della puntata gli animi non si sono affatto placati, anzi,è stata durissima con la famosa coinquilina, in particolare per l’utilizzo della parola “” nei confronti ...