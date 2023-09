Gp d’India | alla Ducati i primi 4 posti della pole | Bezzecchi primo Bagnaia è terzo

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 settembre 2023) Marcoconquista laposition MotoGp del Gp dell'India 2023. Il pilotaVR46 oggi, nelle qualifiche, gira in 1'43"947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1'43"990) e Pecco(1'44"203). Nel poker targato, quarta posizione in griglia per Luca Marini (1'44"215). Quinta e sesta posizione per le Honda di Joan Mir (1'44"454) e Marc Marquez (1'44"469). (Adnkronos)(foto@MotoGp/X)