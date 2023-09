GP Aragon | SBK Gara 1 | capolavoro Rinaldi | trionfo dopo 2 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023) Il primo grande appuntamento del weekend di Superbike è andato in archivio, poiché poco fa si è conclusa1 del gran premio di. Successo inatteso ma bellissimo per come è stato costruito da parte di Michael, che si è imposto su Toprak Razgatlioglu e Jonatahn Rea. Si pensi che il pilota della Ducati non portava a casa un primo posto da ben due. Stupendo il duello con il britco per gran parte della. Poi il turco ha approfittato delle energie spese da Rea e lo ha passato nel finale. Fuori invece Bautista che ha dovuto fare i conti con una caduta che lo ha estromesso da tutto. Ecco dunque come è andata1 del GP didi SBK. GP, SBK1:si ...