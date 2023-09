Goodram festeggia il suo anniversario! 20 anni di incredibili ricordi

Leggi su tuttotek

(Di sabato 23 settembre 2023)i suoi 20di presenza sul mercato. Il marchio polacco di memorie per computer di ?aziska Górne in Slesia, fornisce moduli DRAM affidabili e apprezzati dagli utenti, SSD, schede di memoria e USB dal 2003 Il marchio nonsolo l’versario.ha trionfato sul mercato nazionale delle memorie per diversi trimestri consecutivi; conquistando un’impressionante quota del 35% nel segmento DRAM e addirittura del 25% nel mercato SSD. La storia delle memorie della Slesia risale al 1991. È allora che Wilk Elektronik SA, che possiede il marchio, ha iniziato la sua attività Inizialmente si concentrava solo sulla distribuzione di moduli di memoria. Poi lo sviluppo dinamico, la posizione di rilievo sul mercato polacco e le conoscenze ...